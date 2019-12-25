Путин рассказал об открытости России к сотрудничеству в сфере культуры

Президент России Владимир Путин заявил об открытости страны к тесному взаимодействию в сфере культуры. Об этом глава государства сказал на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам Путина, Россия готова к самому тесному взаимодействию с другими странами в культурной сфере.
Ранее стало известно, что Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, в Москве негативно прокомментировали такое взаимодействие Североатлантического военного альянса.
Фото: сайт Кремля
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все