Путин заявил о готовности России к взаимодействию в сфере культуры.

Президент России Владимир Путин заявил об открытости страны к тесному взаимодействию в сфере культуры. Об этом глава государства сказал на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам Путина, Россия готова к самому тесному взаимодействию с другими странами в культурной сфере.

Ранее стало известно, что Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, в Москве негативно прокомментировали такое взаимодействие Североатлантического военного альянса.

Фото: сайт Кремля