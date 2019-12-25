Наследница джазового музыканта Василькова подала в суд на лейбл в Петербурге

Наследница джаз-барабанщика Василькова потребовала запретить продажу пластинок.

Петродворцовый районный суд Петербурга принял иск Вероники Васильковой, наследницы джазового барабанщика и композитора Владимира Василькова. Первое заседание по делу назначено на 10 ноября. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

После смерти музыканта в 2013 году Вероника Василькова получила права на его произведения. По ее версии, музыкальное издательство "КСМ" продает виниловые пластинки с саундтреком к фильму Динары Асановой "Не болит голова у дятла" без заключения лицензионного договора с правообладателем. В качестве подтверждения она предоставила суду чек на покупку пластинки стоимостью 5 999 рублей.

Как утверждает истица, "КСМ" заключило с "Ленфильмом" договор на использование фонограмм, однако исключительные права на музыкальные произведения Владимира Василькова переданы не были. По ее данным, такими правами не располагают ни "Ленфильм", ни Госфильмофонд. В подтверждение этого Василькова представила письмо Госфильмофонда от 15 октября 2025 года.

Наследница музыканта просит суд запретить издательству использовать его произведения, изъять и уничтожить нереализованные пластинки и диски. Кроме того, она требует взыскать с ответчика 5 999 000 рублей компенсации и расходы на уплату госпошлины.

Владимир Васильков родился в 1944 году в Ульяновске. Он выступал в составе квинтета Вадима Сакуна, квартета Алексея Козлова и оркестра Олега Лундстрема, сотрудничал с Леонидом Утесовым, Стасом Наминым и Александром Градским, а также играл в биг-бэндах "Современник" и Центрального пограничного ансамбля ФСБ.

Ранее мы сообщили о том, что блогера Степанову могут обязать удалить ролики и выплатить более 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV