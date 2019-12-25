Купленные в Киргизии автомобили россиян стали объявлять в розыск

Аферисты покупают машину в Кыргызстане, после чего продают ее гражданину России.

Автомобили, поставленные на учет в России, начали объявлять в розыск предыдущие владельцы в Киргизии. О новой схеме обмана россиян сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, мошенничество выглядит так: автомобиль покупают и оформляют в Кыргызстане, затем находят покупателя в РФ. Он получает договор, платит деньги и перегоняет машину в Россию, где происходит её регистрация. Однако спустя некоторое время прежний владелец заявляет об угоне — после чего транспорт изымают у добросовестного покупателя.

Один из таких случаев произошел с внедорожником Lexus GX 460, который изъяли у россиянина по заявлению об угоне от промежуточного владельца. Еще один кроссовер, купленный в Бишкеке, был объявлен в розыск уже после совершения сделки. Российский суд в итоге стал на сторону нового владельца машины и признал его добросовестным приобретателем.

Ранее мы сообщали, что спрос на подержанные машины из КНР в Петербурге и Ленобласти вырос на 26%.

Фото: Piter.TV