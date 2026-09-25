Пашинян заявил о необходимости решить вопрос отношений с Азербайджаном

В Армении указали на проблемные моменты в соглашениях с Баку.

В двусторонних отношениях между Ереваном и Баку остается требующий решения вопрос. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 81-ой сессии. Иностранный политический деятель отметил перед коллегами, что говорит о выяснении судеб без вести пропавших гражданах во время вооруженного конфликта. По словам спикера, власти дополнительно готовы продолжать углублять сотрудничество с соседним государством по вопросу разминирования.

В отношениях между Арменией и Азербайджаном остается вопрос, требующий решения, а именно выяснение судеб нескольких тысяч пропавших без вести лиц, по которому мы достигли договоренности о сотрудничестве. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян уточнил, что вместе с этими нерешенными вопросами еще одной причиной, подпитывающей пессимистические настроения, является периодическое использование конфронтационной риторики в определенных общественных и политических кругах Армении и Азербайджана, а иногда эти речи слышатся даже на официальном уровне.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций