Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств

Багир Мамиев указал, что консульства могут появиться в Капане и Владикавказе.

Москва и Ереван обсуждают открытие генерального консульства России в городе Капане, а также консульского отделения Армении во Владикавказе. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал глава представительства российского министерства по иностранным делам во Владикавказе Багир Мамиев. Отечественный дипломат заметил, что у российских представителей в городе Северной Осетии налажен устойчивый рабочий контакт с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону. В частности речь идет о вопросах, связанными с перевозчиками из Армении на КПП "Верхний Ларс". Сейчас этот пограничный переход остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее - с армянскими землями.

На сегодняшний день данный вопрос, как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане с двусторонней повестки не снят, но говорить о каких-то определенных сроках преждевременно. Багир Мамиев, эксперт

Напомним, что руководитель внешнеполитического ведомства из Еревана Арарат Мирзоян еще в 2023 году заявлял общественности о планах Армении открыть в Северной Осетии консульский офис.

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Фото: Piter.tv