Пашинян попросил Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров

В Армении рассказали о том, когда ожидать референдум по вступлению в ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись друг с другом мнениями о проблемах, возникших в двусторонних экономических связях. Соответствующими данными со СМИ поделилась пресс-служба местного правительства. Иностранные чиновники заметили, что в рамках диалога стороны говорили о взаимоотношениях двух государств. В частности, затрагивались возникшие проблемы.

Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения - Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем. сообщение пресс-слкжбы кабмина Армении

Напомним, что Москва ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции, начиная от минеральной воды и алкогольных напитков и заканчивая овощами фруктами и молочной продукцией. Такое решение было принято из-за выявленных нарушений. В пресс-службе армянского национального правительства пояснили, что в контексте официального заявления лидеров стран ЕАЭС от 29 мая 2026 года касательно проведения на территории страны референдума о вступлении в Европейский союз Никол Пашинян указал на то, что голосование станет возможным только после того, как республика подаст официальную заявку на прием в региональное сообщество. В Ереване готовы решать имеющиеся вопросы путем открытого, основанного на партнерстве и дружбе диалога.

В Армении фермеры перекрыли трассу в Иран из-за проблем закупки урожая.

Фото: Piter.tv