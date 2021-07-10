У петербуржца обнаружили крупный арсенал оружия

Исследования показали, что часть изъятого пригодна для стрельбы.

Полиция и сотрудники ФСБ России выявили крупный арсенал у жителя Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Еще в апреле в парке "Александрино" возле образовательного учреждения нашли самодельное взрывное устройство. В рамках проверки лиц на возможную причастность к произошедшему правоохранители вышли на 32-летнего рецидивиста. Во время обысков в его квартире и на даче в Кингисеппском районе обнаружили несколько единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и винтовки, а также предметы, похожие на гранаты, комплектующие, свыше 1 тыс. патронов и порошкообразное вещество. Исследования показали, что часть изъятого пригодна для стрельбы. А порошкообразное вещество признано бездымным порохом, относящимся к категории метательных взрывчатых веществ.

Злоумышленника доставили в отдел, а затем заключили под стражу. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Киришей задержали за хранение огнестрельного оружия.

Видео: пресс-служба МВД России