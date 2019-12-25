Эрмитаж получил в дар портрет Жозефины де Богарне работы Аппиани

Итальянская герцогиня передала Эрмитажу портрет Жозефины де Богарне.

Государственный Эрмитаж получил в дар портрет Жозефины де Богарне, написанный итальянским художником Андреа Аппиани. Картину музею передала итальянская герцогиня Оливия Сальвиати.

Церемония состоялась в завершение XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. После передачи произведение пополнило собрание Эрмитажа.

Сальвиати заявила, что решила передать картину российскому музею как символ мира, дружбы и диалога между народами. По ее словам, в истории России и Италии были периоды тесного сотрудничества, а также сложные события, о которых важно помнить.

Герцогиня также выразила надежду, что портрет будет напоминать посетителям о значении искусства и культуры в сохранении взаимопонимания между людьми.

Фото: официальный канал фонда "Росконгресс"