Жителя Киришей задержали за хранение огнестрельного оружия

У злоумышленника изъяли сигнальный пистолет G22-S Kurs.

Полиция задержала жителя Ленинградской области за незаконное хранение огнестрельного оружия. По информации МВД России, 10 августа стало известно о мужчине, который сидел возле дома на улице Строителей в Киришах с пистолетом в руках. На месте поймали 39-летнего безработного.

У злоумышленника забрали сигнальный пистолет G22-S Kurs. Экспертиза показала, что это было переделанное гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в попытке мошенничества нашли схрон оружия на улице Блохина. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV