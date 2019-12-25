В Краснодаре 14-летний мальчик погиб на тренировке по гребле

Это была первая пробная тренировка школьника.

В Краснодарском крае 14-летний мальчик оказался под водой во время тренировки по гребле. Подростка не успели спасти, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла на реке Кубань. По предварительной версии, школьнику разрешили искупаться во время занятий. Мальчик прыгнул с байдарки и его утянуло на дно.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В ведомстве отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошёл в Краснодаре на улице Кубанская, где находится местная федерация гребли на байдарках и каноэ.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области подросток утонул во время празднования дня рождения друга.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)