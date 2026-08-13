Американец недоволен позицией коллективного Запада о ненависти к России.

Коллективный Запад использует Украину для того, чтобы нанести вред России, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своему коллеге Рику Санчезу. Иностранный эксперт заметил, что киевский режим является клиентом НАТО, а не самостоятельным государством. Сейчас ситуация складывается таким образом, что вашингтонская администрация при президенте-демократе Джо Байдене, как и предыдущие власти страны подталкивали Украину к вступлению в Североатлантический военный альянс. Это было нужно ради того, чтобы разместить ядерное оружие у государственных границ с Москвой.

Ее используют как инструмент для достижения цели, и эта цель — уничтожение России. И опять же: зачем нам это нужно? Понятия не имею. Я считаю это абсурдным и неправильным, но такова реальность: это не суверенная страна, сражающаяся за свою свободу, а бедная, жалкая, несчастная, разрушенная страна — разрушенная именно нами. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон задался вопрос о том, что на такие шаги идешь только в том случае, если стремишься к началу войны. В результате российское руководство ответило на угрозу. Журналист предположил, что даже сама мысль о существовании России вызывает у западников ненависть. Однако население не поддерживает такие нарративы. По мнению американца, большинство украинцев в ходе опросов высказываются за завершение вооруженного конфликта мирным способом за счет проведения переговоров.

Карлсон представил "манифест" для разочаровавшихся республиканцев.

Фото и видео: YouTube / Sanchez Effect