Карлсон представил "манифест" для разочаровавшихся республиканцев

Месяц назад Карлсон заявлял о намерении "помочь создать третью партию".

Американский журналист Такер Карлсон, намеревавшийся поучаствовать в создании на территории США новой политической партии, предложил собственную альтернативную программу для разочаровавшихся сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"). Соответствующее заявление представитель СМИ сделал в эфире очередного выпуска собственного шоу. Иностранный эксперт идеальную страну в следующих десяти характеристиках: справедливая, суверенная, производительная, красивая, здоровая, честная, оптимистичная, мудрая, достойная и объединенная.

Мы посчитали полезным просто изложить цели того, что будет дальше. Это найдет самые разные формы выражения, и, будем надеяться, это будет лучше, чем то, что есть у нас сейчас. Такер Карлсон, журналист

Автор материала предлагает применять одни и те же законы к политическим руководителям и рядовым гражданам, а также снизить зарубежное и корпоративное влияние на действующую власть. Журналист призывает восстановить промышленность и сельское хозяйство, а также облагородить города, продвигать здоровое питание и образ жизни среди местного населения. Дополнительно Такер Карлсон призывает сторонников наказывать лживых государственных чиновников, а также рассекретить еще больше государственных документов, поощрять браки и рождение детей, обучать граждан практическим навыкам. Кроме этого ведущий выступает за прекращение поддержки международнвх союзников, обвиняемых в зверствах, а также добиться приостановки иммиграции до того момента, пока не прояснится влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рабочие места. Он предлагает внедрить отмену пособий для нелегальных иммигрантов и признание английского единственным языком федеральных документов.

Европа обречена на нищету после подрыва "Северных потоков", считает Карлсон.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson