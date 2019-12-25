Пулковская таможня задержала молдаванина с Георгиевским крестом 1914 года

В отношении иностранца возбуждены два дела об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("недекларирование товаров") и по ст. 16.3 КоАП РФ ("несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС").

Сотрудники Пулковской таможни пресекли попытку вывоза из России исторической награды. При досмотре 52-летнего гражданина Молдовы, следовавшего рейсом Петербург – Белград, был обнаружен Георгиевский крест IV степени, отчеканенный из серебра в 1914 году. Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, мужчину остановили при прохождении зеленого коридора для выборочного контроля. Во время сканирования личных вещей инспекторы обратили внимание на изображение предмета в форме креста. В рюкзаке пассажира действительно находился металлический крест, на аверсе которого изображен всадник, пронзающий копьем крылатого змея.

Пассажир пояснил, что получил эту вещь в подарок от друга около двадцати лет назад и не имел представления о ее возрасте и ценности. Таможенная экспертиза подтвердила, что обнаруженный предмет относится к категории культурных ценностей.

В отношении иностранца возбуждены два дела об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("недекларирование товаров") и по ст. 16.3 КоАП РФ ("несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС"). Мужчине грозит штраф и конфискация награды.

Ранее мы сообщили о том, что препараты из Шарм-эль-Шейха привели пассажира Пулково к условному сроку.

Фото: Пресс-служба СЗТУ