Препараты из Шарм-эль-Шейха привели пассажира Пулково к условному сроку

Суд Петербурга вынес приговор мужчине с препаратами из Египта.

Пассажир, прилетевший из Египта в Петербург, получил условный срок за незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС. Мужчина прибыл в Пулково рейсом Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 17 июня 2026 года.

После прилета он прошел через "зеленый" коридор таможенного контроля и заявил об отсутствии запрещенных к провозу веществ. Однако во время досмотра в его багаже обнаружили несколько препаратов, которые относятся к сильнодействующим веществам.

Экспертиза установила, что среди изъятого была смесь с метедероном общей массой 5,78 г. Также специалисты обнаружили растворы с тренболоном, болденоном и тестостероном. Общая масса изъятых веществ составила 22,32 г.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного штраф в размере 100 тыс. руб.

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Фото: Piter.TV