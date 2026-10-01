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"Россия не играет в игры". Ларри Джонсон считает, что Запад должен прекратить провоцировать Москву

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Экс-аналитик ЦРУ призвал Запад не саботировать переговоры с Россией.

Коллективный Запад должен прекратить играть с Москвой и провоцировать российское руководство.  Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что сейчас в Кремле открыт о декларируют собственные цели и объясняют позицию страны, в то время как международные союзники киевского режима только саботируют мирные переговоры.

Людям на Западе нужно наконец проснуться., потому что Россия не играет в игры. Думаю, Запад в какой-то степени принял доброту за слабость, и это фатальная ошибка.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что российский президент Владимир Путин 23 сентября сообщил аудитории, что все цели, которые поставлены в рамках специальной военной операции (СВО), командованием и военнослужащими будут достигнуты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее говорил о том, что ситуация для Киева ухудшается изо дня в день и в экономическом плане, и на фронте.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

Теги: ларри джонсон, цру
Категории: Лента новостей, Картина дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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