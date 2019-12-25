Петербурженке грозит штраф за оскорбление в мессенджере

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению о привлечении к ответственности за оскорбление. Местная жительница в переписке с заявительницей в мессенджере отправила сообщение, которое содержало нецензурную брань и оскорбительные выражения, сообщило 1 октября надзорное ведомство.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что генерального директора петербургской организации оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление бывшего сотрудника. Было возбуждено административное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV