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Петербурженке грозит штраф за оскорбление в мессенджере
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Петербурженке грозит штраф за оскорбление в мессенджере

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Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению о привлечении к ответственности за оскорбление. Местная жительница в переписке с заявительницей в мессенджере отправила сообщение, которое содержало нецензурную брань и оскорбительные выражения, сообщило 1 октября надзорное ведомство. 

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что генерального директора петербургской организации оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление бывшего сотрудника. Было возбуждено административное дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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