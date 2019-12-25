Дагестанец тайно отправлял фото спящей жены желавшим ее изнасиловать знакомым

Помимо этого, супруг вел с ними переписку непристойного характера.

Житель Дагестана делал рассылку фотографий жены своим знакомым, желавшим ее изнасиловать. Он фотографировал женщину, когда она спала, сообщило РИАМО.

Адвокат пострадавшей женщины рассказал о произошедшем в соцсетях. Он отметил, что супруг специально делал кадры, когда жена находилась в беспомощном состоянии. Также мужчина вел с приятелями переписку непристойного характера. Те писали, что приедут к ним в гости, чтобы надругаться над женщиной.

Позже дагестанец узнал себя в публикациях и не стал отрицать, что делал развратные снимки с женой и не призывал знакомых к незаконным действиям. По его версии, они лишь делились своими фантазиями.

Свои действия мужчина объяснил денежным вопросом. По его словам, какое-то время он отправлял жене деньги, но потом перестал это делать.

Ранее мы сообщали, что в Киришах подросток выложил интимное видео с изнасилованием сверстника.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)