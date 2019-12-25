В Иркутской области ликвидировали более 340 агрессивных медведей

Игорь Кобзев рассказал о мерах борьбы с выходом диких зверей к людям из леса.

Свыше 340 медведей добыто на территории Иркутской области. Ежедневно экстренные службы фиксируют до 80 сообщений о выходах этих животных к населенным пунктам и мирным жителям. Соответствующими данными с подписчиками через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" российский губернатор Игорь Кобзев. Чиновник заметил, что на 30 сентября региональными властями принято 193 решения о регулировании 564 особей, а в общей сложности добыто 342 проблемных особи.

Основные данные, которые характеризуют ситуацию: <…> ежедневно в систему-112 поступает до 80 сообщений о появлении медведей возле населенных пунктов. Наиболее напряженная обстановка в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах. <…> Игорь Кобзев, глава Иркутской области

Сейчав на территории Приангарья сформировано 142 группы, которые состоят из охотоведов, егерей, опытных охотников. Ежедневно по Иркутской области они добывают 12-15 опасных для людей медведей. Этот показатель почти в пять раз больше прошлогодних параметров. Чиновник добавил, что сейчас в Иркутской области популяция бурого медведя превышает 22 тысяч особей.

Упавший в тайге Приангарья самолет Cessna 182 почти не пострадал.

Фото: Макс / #кобзев насвязи