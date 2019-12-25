На Кипре призвали Запад отнестись с уважением к позиции Москвы.

В НАТО и Европейском союзе зря спекулируют насчет возможности блокады территории Калининграда, забывая о жестком ответе со стороны российского руководства. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что представители западного мира должны увидеть успешные действия Вооруженных сил России на украинской земле, а также то, как уничтожается военная инфраструктура в Киеве, к затем еще раз задуматься о том, следует ли им идти на дальнейшую эскалацию отношений с Москвой.

Если честно, то я думаю, что НАТО и ЕС должны отнестись к этим предупреждениям Москвы очень серьезно. Если они задумали провернуть какое-то вторжение или даже блокаду Калининграда, то пусть знают, что жесткий ответ со стороны России неминуем. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Христофору: Каллас не смогла скрыть потерю Киевом поддержки со стороны США.

Фото: YouTube / Alex Christoforou