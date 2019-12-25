Путин поручил обеспечить безопасность Калининградской области

Профильные структуры выполняют команды президента с особой тщательностью.

Российские структуры начали выполнять поручения президента Владимира Путина по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

Он отметил, что президент дал все необходимые команды соответствующим структурам. До этого Путин заявил, что при возникновении угроз регион получит все возможности для своей защиты. Калининград является неотъемлемой частью России, поэтому его безопасность обеспечивают в соответствии с законодательством.

Патрушев напомнил, что НАТО проводит агрессивную политику. По словам помощника президента, возможные попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в отношении Калининградской области получат быструю и адекватную реакцию России.

Ранее посольство РФ заявило, что Москва готова задействовать все средства, в том числе ядерные, для защиты территории Калининградской области от изоляции.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)