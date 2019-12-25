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Средняя температура в сентябре в Петербурге составила почти +14 градусов
Сегодня, 16:15
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Средняя температура в сентябре в Петербурге составила почти +14 градусов

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Солнце появлялось часто – оно светило 26 дней или 125 часов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги сентября. 

В первую очередь специалист сообщил, что было много осадков: почти две месячные нормы выпали только за 23 дня (113,1 миллиметра).

Такие осадки давно не наблюдалось в Петербурге, с 2012 года: тогда осадки составили в сентябре 248% от нормы, а в 2011 году их было несколько меньше, но тоже 203% от нормы. 

Александр Колесов, синоптик 

Солнце появлялось часто – оно светило 26 дней или 125 часов. Самым жарким стало 9 сентября, когда температура воздуха составила +23 градуса, а самую холодную ночь зафиксировали 29 сентября (+6,4 градуса). В среднем столбик термометра показывал +13,8 градуса. Во второй половине месяца постоянно наблюдалась положительная аномалия температуры. 

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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