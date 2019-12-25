Ясная и сухая погода сохранится в Петербурге 1 октября

Столбики термометров в городе покажут от +14 до +16 градусов

Ясная и сухая погода сохранится в Петербурге на весь день благодаря влиянию обширного антициклона. Слабый ветер переменных направлений и отсутствие осадков создадут идеальные условия для прогулок. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем ожидается малооблачная погода. Столбики термометров в Петербурге покажут от +14 до +16 градусов, а по Ленинградской области будет немного прохладнее или теплее – от +13 до +18 градусов.

Атмосферное давление останется стабильно высоким и без существенных изменений составит 779 мм рт. ст., что значительно превышает климатическую норму.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV