После ДТП с маршруткой в Ленобласти ищут очевидцев аварии

Пострадавшая в ДТП с маршруткой под Ленобластью ищет свидетелей.

В Ленинградской области ищут очевидцев ДТП с маршруткой №403 и легковым автомобилем Toyota. Авария произошла 27 сентября около 16:00 на 75-м км дороги возле деревни Гора-Валдай.

По словам родственников пострадавшей, легковушка притормаживала перед поворотом в лес, когда водитель маршрутки, двигавшейся с пригорка, начал обгон. В результате автобус врезался в бок автомобиля. В салоне легковушки находились мужчина, женщина, ребенок и собака.

Женщина получила травмы, в том числе сотрясение и сильные ушибы. По словам родственников, во время столкновения ей в лицо и глаза попали осколки стекла. Семья обратилась к очевидцам с просьбой помочь установить обстоятельства аварии. Родственники пострадавшей ищут пассажиров маршрутки, мотоциклиста, который помогал успокоить ребенка, а также других водителей, проезжавших мимо места ДТП. По их словам, на участке отсутствуют камеры, а инспектор ГИБДД не признал полной вины водителя маршрутки. Перевозчик маршрута №403, ООО "АВТО БАС", сообщил 78.ru свою версию произошедшего. В компании заявили, что водитель автобуса был трезв, соблюдал скоростной режим и выполнял обгон в разрешенном месте.

Представители перевозчика утверждают, что водитель Toyota не предоставил автобусу преимущество, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. По словам компании, проведенная экспертиза установила вину водителя легкового автомобиля, однако установить его самого не удалось.

В "АВТО БАС" также сообщили, что по факту аварии проводится проверка и административное расследование. В момент столкновения в маршрутке находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Фото: пресс-служба ГАИ