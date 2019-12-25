Коц: драка в кабине Flydubai породила версию о русском и украинском пилотах

Мир поверил в историю о русском и украинце после ЧП на борту Flydubai.

История о якобы драке русского командира и украинского второго пилота на борту Flydubai получила широкое распространение после экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии. Однако эта версия не нашла подтверждения в последующих сообщениях о происшествии. Военкор Александр Коц объяснил, почему вымысел оказался столь похож на правду.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai выполнял рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 человека. Во время полета между пилотами произошел конфликт в кабине. Самолет резко снизился более чем на 4 км, после чего экипаж подал аварийные сигналы и направил лайнер на посадку в аэропорт Табука. Все пассажиры и члены экипажа в итоге оказались в безопасности.

Первые сообщения о происшествии сопровождались противоречивыми сведениями. В ряде публикаций утверждалось, что один из пилотов напал на другого с ножом, после чего пассажиры и находившиеся на борту сотрудники авиакомпании помогли взять ситуацию под контроль. Позднее израильские СМИ сообщили о других версиях национальности пилотов, в том числе о гражданстве Омана и ОАЭ. При этом Flydubai не называла национальность членов экипажа и призвала не делать преждевременных выводов до завершения официального расследования.

По данным Flightradar24, лайнер сначала передал общий сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется для обозначения незаконного вмешательства. Самолет резко потерял высоту, после чего экипаж смог стабилизировать его и выполнить посадку в Табуке.

Из-за отсутствия подтвержденных данных о личности участников конфликта в информационном поле быстро распространилась версия о русском командире и украинском втором пилоте. Однако последующие сообщения международных СМИ ее не подтвердили. Сам факт конфликта в кабине авиакомпания Flydubai подтвердила. В компании заявили, что после инцидента находившиеся на борту сотрудники экипажа взяли ситуацию под контроль, изменили маршрут и благополучно посадили самолет в Табуке. Причины и мотивы произошедшего на тот момент оставались предметом расследования.

Ранее мы сообщали, что россиянка отсудила у авиакомпании 30 тыс. рублей за то, что ее не пустили на рейс в Петербурге.

Фото: Piter.TV