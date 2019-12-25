Россиянка отсудила у авиакомпании 30 тыс. рублей за то, что ее не пустили на рейс в Петербурге

Женщина должна была делать пересадку в Пулково, но её не пропустили из-за-того, что у нее не было визы Великобритании.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Петербурге женщина отсудила у авиакомпании 30 тыс. рублей за то, что ее не пустили на рейс. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, женщина летела из Екатеринбурга в Ванкувер с пересадками в Петербурге и Лондоне. Однако в Северной столице её не пропустили, потому что у неё не было визы Великобритании.

В итоге россиянка решила через суд взыскать с авиакомпании "Россия" 150 тысяч рублей. Весной 2019 года соответствующий иск вернули из-за отсутствия подписи, а после процесс остановился из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным, суд удовлетворил иск, но взыскал с "России" 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты.

Фото:pixabay