Беглов поздравил петербуржцев с 320-летием Петергофа

Он по праву считается одним из семи чудес России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 320-летием Петергофа. В своем обращении он отметил историческое и культурное значение этой императорской резиденции, основанной Петром I в 1705 году как символ величия России.

Петергоф, чьи знаменитые фонтаны были запущены в 1721 году, стал настоящим чудом гидротехники, превзойдя европейские аналоги. Несмотря на разрушения во время Великой Отечественной войны, ансамбль был восстановлен и сегодня входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беглов подчеркнул, что Петродворцовый район продолжает динамично развиваться: здесь работают кампус СПбГУ, часовой завод "Ракета", а также ведется масштабная реставрация исторических объектов. В прошлом году после четырехлетних работ открылся Верхний парк, а сейчас завершается восстановление собора Святых Петра и Павла.

В честь юбилея в Петергофе пройдут праздничные мероприятия, включая концерты, фестивали и спортивные соревнования. Завершится праздник фейерверком на Красном пруду.

Ранее Piter.TV сообщал, что Алиса Фрейндлих получила орден I степени "За заслуги перед Отечеством" за вклад в искусство.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов