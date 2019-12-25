Внутри шести вагонов разместили кадры и цитаты из фильмов, которые традиционно показывают в новогодние праздники.

На синей линии Петербургского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный советским кинокомедиям. Состав будет перевозить пассажиров с 16 ноября по 15 декабря.

Внутри всех шести вагонов разместили кадры и цитаты из популярных фильмов: "Служебного романа", "Бриллиантовой руки", "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Ивана Васильевича меняет профессию", "Девчат" и "Кавказской пленницы".

Внешнее оформление поезда осталось прежним. Для тематического проекта выбрали картины, которые традиционно показывают по телевидению в новогодние праздники.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга