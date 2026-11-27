Эта задача становится сложной, когда у тебя копыта.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как винторогий козел чешет свою спинку. Эта задача становится сложной, когда у тебя копыта.

Для обогащения среды обитания сотрудники отдела "Копытные и мелкие животные" закрепляют в вольерах подопечных небольшие деревья. Данное дополнение выполняет сразу несколько функций. Во-первых, листья и молодые побеги можно пожевать, а стволы и ветки превращаются в естественные "чесалки".

С удовольствием наблюдаем, как наш рогатый красавец пользуется всеми преимуществами такого обогащения среды обитания. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее на Piter.TV: у семьи львинохвостых макак родился детеныш. Его пол пока неизвестен. Малыш хорошо ест и набирается сил.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка