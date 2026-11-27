В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как винторогий козел чешет свою спинку. Эта задача становится сложной, когда у тебя копыта.
Для обогащения среды обитания сотрудники отдела "Копытные и мелкие животные" закрепляют в вольерах подопечных небольшие деревья. Данное дополнение выполняет сразу несколько функций. Во-первых, листья и молодые побеги можно пожевать, а стволы и ветки превращаются в естественные "чесалки".
С удовольствием наблюдаем, как наш рогатый красавец пользуется всеми преимуществами такого обогащения среды обитания.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Ранее на Piter.TV: у семьи львинохвостых макак родился детеныш. Его пол пока неизвестен. Малыш хорошо ест и набирается сил.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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