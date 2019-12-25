Жизнь пострадавшего удалось спасти: его госпитализировали в медицинское учреждение.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению задержали местного жителя.

По информации СК РФ, 24 ноября фигурант был возле лифта в доме на Русановской улице. У него завязался конфликт с мужчиной на почве ревности, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего три раза ножом в грудь. К счастью, жизнь последнего удалось спасти: его госпитализировали в медицинское учреждение.

Напавшего доставили в отдел для проведения следственных действий. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу