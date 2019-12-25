Мужчина получил сотрясение головного мозга.

Наряд Росгвардии задержал постояльца хостела, нанесшего побои разбудившему его соседу по комнате. Пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

В среду 25 ноября около 04:00 росгвардейцы приехали в хостел на улице Есенина. Выяснилось, что перед этим одного из постояльцев разбудил сосед по комнате, который поздно ночью вернулся в пьяном состоянии и начал нарушать тишину. При этом он не реагировал на замечания окружающих.

Из-за этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого постоялец ударил шумного соседа несколько раз по голове. Сотрудники Росгвардии доставили ранее судимого за кражу мужчину в отдел полиции.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у 40-летнего мужчины сотрясение головного мозга, гематомы и ушибленные раны в области обоих глаз.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге приезжий избил палкой двух бомжей до потери сознания.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО