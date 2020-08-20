Размер премий зависит от номинации.

В Санкт‑Петербурге наградят лучших педагогов по итогам 2026 года. Постановление о присуждении премий подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас в Северной столице трудятся свыше 35 тыс. учителей. По результатам конкурсного отбора награды получат 90 педагогических работников. В числе лауреатов — 30 лучших учителей общеобразовательных школ города, 40 классных руководителей, 10 педагогических сотрудников государственных профессиональных образовательных учреждений и 10 мастеров производственного обучения.

Размер денежного поощрения варьируется в зависимости от номинации и составит от 50 до 200 тыс. рублей. Как отметили в Смольном, премии призваны не только отметить личный вклад педагогов в развитие образования, но и подчеркнуть общественное признание их труда.

Ранее мы сообщали, что лучшие воспитатели Петербурга получат по 100 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)