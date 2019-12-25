Лучшие воспитатели Петербурга получат по 100 тыс. рублей

Премии направлена на повышение престижа профессии.

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о вручении премии "Лучший воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга, реализующего образовательные программы дошкольного образования". Награда будет присуждена в 2026 году, сообщила пресс-служба Смольного.

Премию в размере 100 тыс. рублей получит каждый из 100 педагогов, работающих в государственных детских садах Северной столицы. Учреждения находятся в подчинении районных администраций и Комитета по образованию.

Цель награды, как отметили в Смольном, подчеркнуть значимость труда воспитателей и поддержать тех, кто проявляет творческий подход в работе и помогает развивать дошкольное образование в Петербурге.

Ранее мы сообщали, что в петербургских детсадах в 2026 году занимаются более 223 тыс. детей.

Фото: Piter.TV