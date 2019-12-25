Вместо устаревших теплопроводов смонтируют основную сеть из стали.

Специалисты начали обновление трубопроводов на Гражданском проспекте. В ходе работ заменят 1076 метров сетей диаметром 80-800 миллиметров, которые были проложены в 1993-1996 годах.

По информации комитета по энергетике Петербурга, вместо устаревших теплопроводов смонтируют основную сеть из стали. Новые трубы оснастят системой оперативно-дистанционного контроля.

Чтобы у жителей близлежащих домов оставались тепло и горячая вода, смонтируют 1408 метров временных трубопроводов. К сегодняшнему дню завершен монтаж первого участка временной тепловой сети длиной 160 метров. От реконструируемого теплопровода зависит комфорт 33 тыс. горожан. Все строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2029 года.

В ведомстве напомнили, что в начале ноября в Полюстрово стартовал новый этап комплексной реконструкции распределительной теплосети "Антоновская". К концу 2030-го теплоэнергетики переложат более десяти километров трубопроводов в данном квартале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининском районе заменили более километра теплосетей.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"