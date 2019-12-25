На проспекте Просвещения к ноябрю 2028 года обновят крупную тепломагистраль

Чтобы обеспечить потребителей теплом и горячей водой, энергетики проложат свыше 840 метров временных трубопроводов.

На проспекте Просвещения в Калининском районе Петербурга стартовала реконструкция магистральной тепловой сети. Специалисты АО "ТЭК СПб" заменят 731 метр трубопроводов, которые были проложены в 1974-2015 годах, сообщили в городском комитете по энергетике 26 октября.

От состояния магистрали зависит надежность теплоснабжения жилого массива в границах проспектов Луначарского и Культуры, Суздальского проспекта и улицы Ушинского. В зоне ее действия находятся 355 зданий, в том числе 254 дома, 18 школ, 29 детских учреждений и 11 объектов здравоохранения.

За последние пять лет на участке устранили три технологических нарушения. Чтобы обеспечить потребителей теплом и горячей водой, энергетики проложат свыше 840 метров временных трубопроводов. На сегодняшний день выполнено 28% от этого объема. Завершить работы планируется в ноябре 2028 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Выборгского района обновят теплосети для 80 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"