На станции метро "Проспект Просвещения" сломался поезд

Пассажиров высадили на платформе, а транспорт направился в депо.

На Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена утром 5 ноября произошел затор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как отметили горожане, на станции "Проспект Просвещения" сломался неисправный состав. Он стоял на путях примерно 10 минут. Пассажиров высадили на платформе, а транспорт направился в депо.

В результате увеличился интервал движения поездов от "Парнаса" до "Озерков", пишет 78.ru. В настоящее время подземка работает в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что 26 октября из-за сбоя на "синей" ветке метро пассажиры ждали отправления более получаса. На путях обнаружили неизвестный предмет. Застрявших в составе петербуржцев выпустили на "Невском проспекте".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)