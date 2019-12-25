Ведомство вносило представление в адрес руководителя организации.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью "М-Техно" в период с июля по сентябрь образовалась задолженность по заработной плате перед 103 сотрудниками. Общий размер долга составил более 9 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 25 ноября.

Прокуратура вносила представление в адрес руководителя организации. В результате принятых мер реагирования все работники получили свои средства.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга взыскивает 1 млн рублей в пользу сотрудника, пострадавшего на производстве. Мужчине диагностировали проникающее ранение глаза с контузией тяжелой степени.

Фото: Piter.TV