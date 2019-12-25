Более 80% из них уже закрыты.

С начала текущего года Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала более 5 тыс. ордеров на проведение различных работ. Свыше 80% из них уже закрыты: профильные органы власти подтвердили, что там благоустройство восстановлено полностью.

Из крупных объектов – ремонт проезжей части Большого проспекта В. О., Богатырского и Светлановского проспектов, Благодатной улицы и Литейного моста, а также трамвайных путей на мосту Александра Невского. Обустроены аллея Чернобыльцев, Исидоровский сквер, сквер Пироцкого и другие.

Продление агротехнического периода позволило производителям работ равномерно распределять нагрузку и уделить еще больше внимания качеству восстановления городских территорий. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: возле моста Ахмата Кадырова в Петербурге благоустроили территорию.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга