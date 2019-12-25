Пока обработают более 1,9 тыс. кварталов и 100 территорий метро.

Петербург приступил к первой в сезоне обработке территорий от гололеда. Как ранее сообщал главный синоптик города Александр Колесов, после мокрого снега ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Это может привести к образованию наледи, рассказали 23 ноября в Государственной административно-технической инспекции.

Пока противогололедными материалами обработают более 1,9 тыс. кварталов и 100 территорий метрополитена. Работы должны выполнить до 27 ноября.

Особое внимание уделят подходам к парадным, соцучреждениям и контейнерным площадкам. ГАТИ выборочно проверит выполнение поручений. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: зимой на улицах Петербурга будут меньше сыпать соли при гололеде. Дорожные службы запаслись 139 тыс. кубометров хлорида натрия и достаточным количеством гранитной крошки.

Фото: Piter.TV