За неделю ГАТИ Петербурга не выдала ни одного внепланового ордера

В Петербурге все работы, которые требуют ордера Государственной административно-технической инспекции, должны быть внесены в график заранее. К настоящему моменту в нем около 7 тыс. объектов – от ремонта дорог до работ на инженерных сетях. В последнюю неделю октября все планы были известны заранее: доля ордеров, выданных вне графика, составила 0%.
План позволяет согласовывать работы по срокам и адресам: например, чтобы свежее благоустройство не пришлось нарушать ради прокладки коммуникаций.
Чем больше работ планируется заранее, тем проще синхронизировать их между собой, избежать повторных и сохранить уже созданное благоустройство, а также минимизировать неудобства для петербуржцев.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы рассказывали о том, что сезон благоустройства дворов завершается в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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