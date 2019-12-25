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За неделю ГАТИ Петербурга не выдала ни одного внепланового ордера
Сегодня, 10:07
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За неделю ГАТИ Петербурга не выдала ни одного внепланового ордера

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В последнюю неделю октября все планы были известны заранее.

В Петербурге все работы, которые требуют ордера Государственной административно-технической инспекции, должны быть внесены в график заранее. К настоящему моменту в нем около 7 тыс. объектов – от ремонта дорог до работ на инженерных сетях. В последнюю неделю октября все планы были известны заранее: доля ордеров, выданных вне графика, составила 0%. 

План позволяет согласовывать работы по срокам и адресам: например, чтобы свежее благоустройство не пришлось нарушать ради прокладки коммуникаций. 

Чем больше работ планируется заранее, тем проще синхронизировать их между собой, избежать повторных и сохранить уже созданное благоустройство, а также минимизировать неудобства для петербуржцев. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что сезон благоустройства дворов завершается в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, ордера
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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