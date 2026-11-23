У женщины есть судимость за угон автомобиля.

Росгвардейцы задержали пьяную 51-летнюю местную жительницу, которая принесла ко входу в ночной клуб в Выборге порох и кислоту. Выяснилось, что у женщины есть судимость, сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Посетительница пила алкоголь в заведении на проспекте Ленина и в какой-то момент стала мешать другим посетителям. Сотрудники клуба попросили ее покинут ночной клуб. Женщина ушла, но спустя время вернулась с сумкой, в которые были металлические банки. В них, судя по этикеткам, находился бездымный охотничий порох. Также у жительницы Выборга была с собой стеклянная бутылка с соляной кислотой.

Персонал клуба увидел это по камерам и нажал тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали задержали женщину, после чего доставили ее в отдел полиции. Все вещества, которые у нее изъяли, отправили на экспертизу. Выяснилось, что у посетительницы ночного клуба есть судимость за угон машины. Кроме того, она привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение ПДД и за мелкое хулиганство.

Ранее мы сообщали, что петербурженка оставила сына-инвалида и 9-месячную дочь и ушла в клуб.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти