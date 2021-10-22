Петербурженка оставила сына-инвалида и 9-месячную дочь и ушла в клуб

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка бросила сына-инвалида и 9-месячную дочь, чтобы пойти в ночной клуб. Подробности сообщили в "Оперативном прикрытии".

Днем 4 июня в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в квартире дома на 17-й линии В.О. находятся 9-месячный ребенок и несовершеннолетний. Их мать накануне вечером ушла в клуб и до сих пор не вернулась.

На лестничной клетке у одной из квартир были обнаружены младенец и подросток, находившиеся одни. Дело в том, что 16-летний мальчик является инвалидом детства, страдает приступами эпилепсии. Его маленькая сестра была отправлена в психоневрологический дом ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в отношении петербурженки, оставившей коляску с полугодовалой дочкой в подъезде, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv