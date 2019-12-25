Эксперты объяснили, чем вызваны такие нововведения в стране.

На российской территории измерение температуры бесконтактным способом при входе в дошкольные организации введено для выявления признаков инфекционных заболеваний у воспитанников, родителей, сотрудников и посетителей. Соответствующие сведения представлены общественности в методических рекомендациях от пресс-службы Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве уточнили, что ответственное лицо за проведение термометрии в детских садах по стране определяется внутренними локальными актами организации.

В целях не допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например, детей, родителей, законных представителей, персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом. текст документа

Роспотребнадзор разработал проект санправил производства готовой еды.

Фото: Piter.tv