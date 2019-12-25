Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Иностранец пытался убить соотечественника во время квартирного конфликта в Красногвардейском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 22 ноября в 10:25 поступила информация о том, что на проспекте Энтузиастов мужчину ранили ножом. На месте происшествия правоохранители задержали 38-летнего мигранта.

Предварительно, злоумышленник в ходе ссоры напал на 23-летнего знакомого. Его госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ново-Манежном сквере петербуржец ударил ножом незнакомца. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV