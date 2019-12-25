11 ударов ножом: подростка арестовали за покушение на убийство матери в Пушкине

Юноша будет находится под арестом до до 3 января 2027 года.

Пушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста несовершеннолетнему, которому предъявили обвинение в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, 3 ноября 15-летний подросток вступил со знакомым в сговор. Сообщники распределили между собой роли и приехали в квартиру потерпевшей. Когда женщина вернулась домой, сообщник повалил ее на пол и нанес не менее 11 ударов предметом с колюще-режущими свойствами в область тела, головы и шеи.

Фигурант в это время сел на потерпевшую и удерживал ее. Затем они выбросили женщину из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Потерпевшая оперативно получила медицинскую помощь и выжила. На следующий день несовершеннолетнего задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину он признал, срок ареста установлен до 3 января 2027 года.

Ранее в СМИ озвучили версию преступления: подростку не нравилось, что мать запрещала ему гулять по ночам. Из-за этого между ними часто возникали конфликты.

Фото: Piter.TV