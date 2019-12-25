Запрещала гулять по ночам: назван мотив нападения друзей на мать одного из них в Пушкине

Женщина якобы оскорбляла несовершеннолетнего сына.

Мотивом покушения на жительницу Пушкина стали личные неприязненные отношения. По словам сына, мать его якобы не уважала, сообщил 78.ru.

По данным издания, 15‑летний юноша пожаловался своему 20‑летнему другу, что мать не разрешает гулять по ночам. После этого товарищ согласился пойти на жестокое преступление.

Сообщники 3 ноября напали на женщину с ножом в квартире на Колпинском шоссе и нанесли ей множественные ранения по телу, голове и шее. А потом жертву выбросили из окна второго этажа. Очевидцы вызывали скорую помощь, потерпевшую успели спасти.

Сейчас фигуранты, которым предъявили обвинение, находятся под стражей. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Ранее мы сообщали, что в Стрельне 71-летний мужчина зарезал бывшую сожительницу.

Фото: СУ СК по Петербургу