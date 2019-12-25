Петербуржец вломился в квартиру и избил монтировкой молодых людей

У одного из пострадавших диагностировали перелом черепа и ребра.

В поселке Мга Ленинградской области полицейские задержали 48‑летнего жителя Северной столицы, которого подозревают в жестоком нападении на двух молодых людей. Об этом сообщил в пресс‑службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Нападение произошло вечером 14 ноября. В дежурную часть Кировского района поступило сообщение о драке в квартире жилого дома на Комсомольском проспекте.

Установлено, что подозреваемый, не имеющий постоянного места работы, взломал входную дверь монтировкой и ворвался в квартиру. Затем он избил двоих 22‑летних парней, а затем скрылся. Врачи зафиксировали у одного ушибы, второй получил серьёзные травмы — перелом черепа и ребра. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)