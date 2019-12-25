Одна из жертв погибла от рук преступника в парадной дома.

Выборгский районный суд огласил приговор мужчине, признанному виновным по в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвами обвиняемого стали две женщины, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что утром 21 июня 2026 года в квартире дома №9 по улице Асафьева пьяный фигурант нанес одной из жертв множественные удары неустановленным предметом в область головы и туловища. Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер в парадной дома.

В тот же день по тому же адресу мужчина нанес другой петербурженке множественные удары в область головы и туловища, причинив травмы головы, шеи, груди и живота, от которых она скончалась на месте.

Свою вину фигурант признал. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 1,5 года. Кроме того, с него взыскали моральную компенсацию в размере 2 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что мужчина напал с ножом на женщину на пляже в Приморском районе.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга