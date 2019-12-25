Состав начнет курсировать в декабре.

Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в структуру РЖД, готовит к запуску двухэтажный поезд на направлении Екатеринбург — Санкт‑Петербург. Старт движения запланирован уже в следующм месяце, сообщил генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов в беседе с ТАСС.

Как отметил руководитель компании, сеть двухэтажных поездов уже охватывает свыше 50 пар составов. Среди действующих маршрутов — поезда, следующие из Москвы в Ярославль и из Москвы в Саратов. Теперь линейку пополнит новый дальний рейс, который соединит уральскую столицу с Петербургом

Пегов также подчеркнул, что государство ставит задачу повышать мобильность россиян, что помогают решить двухэтажные составы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге представили первый в России пригородный поезд "тяни-толкай".

Фото: пресс-служба ОЖД