Федеральная пассажирская компания (ФПК), входящая в структуру РЖД, готовит к запуску двухэтажный поезд на направлении Екатеринбург — Санкт‑Петербург. Старт движения запланирован уже в следующм месяце, сообщил генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов в беседе с ТАСС.
Как отметил руководитель компании, сеть двухэтажных поездов уже охватывает свыше 50 пар составов. Среди действующих маршрутов — поезда, следующие из Москвы в Ярославль и из Москвы в Саратов. Теперь линейку пополнит новый дальний рейс, который соединит уральскую столицу с Петербургом
Пегов также подчеркнул, что государство ставит задачу повышать мобильность россиян, что помогают решить двухэтажные составы.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге представили первый в России пригородный поезд "тяни-толкай".
Фото: пресс-служба ОЖД
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