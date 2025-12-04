Поезд Деда Мороза задержится в Петербурге на двое суток

Праздничный состав стартует 8 ноября из Великого Устюга.

Поезд Деда Мороза пробудет на вокзале Новый Петергоф в Санкт‑Петербурге 6 и 7 января. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Путешествие праздничного состава стартует 8 ноября 2026 года в Великом Устюге, а завершится 9 января 2027 года. За 63 дня поезд проедет порядка 24 тыс. километров и заедет в 65 городов, расположенных в 36 регионах. маршрут пролегает от Крайнего Севера через Сибирь до Центральной России. Новогоднюю ночь состав проведёт в Ярославле, а 2 и 3 января сделает двухдневную остановку в Москве — на Киевском вокзале.

Внутри состава — настоящая передвижная резиденция Деда Мороза, оформленная в праздничном стиле. Пассажиров и гостей ждут салон‑приёмная, где можно встретиться с главным зимним волшебником, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сувенирная лавка и ресторан.

На вокзалах во время стоянок для всех желающих организуют развлекательную программу. Тех, у кого будут билеты, ждёт личная встреча с Дедом Морозом, увлекательный квест и традиционное чаепитие.

Ранее мы сообщали, что РЖД назначили специальный поезд в Петербург на новогоднюю ночь.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД