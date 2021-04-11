Петербуржцы смогут увидеть Поезд Деда Мороза 6 и 7 января

Уже через месяц, 4 января 2026 года, долгожданный праздничный Поезд Деда Мороза отправится в путь по Октябрьской железной дороге (ОЖД), рассказали представители компании.
Сказочный состав представляет собой передвижной праздничный комплекс, в который входят тематические вагоны: приёмная-салон, волшебная деревня, вагон Снежной Королевы, кукольный театр, сцена для представлений, сувенирный магазин, уютное кафе и буфет. Каждый сможет окунуться в атмосферу праздника и насладиться выступлениями артистов, а также лично встретиться с главным героем Нового года, прибывающим из Великого Устюга.
Расписание маршрута Поезда Деда Мороза на Октябрьской железной дороге следующее:
— Великие Луки — 4 января;
— Дно — 4 января;
— Великий Новгород — 5 января;
— Чудово — 5 января;
— Санкт-Петербург (станция Новый Петергоф) — 6 и 7 января;
— Петрозаводск — 8 января;
— Мурманск — 9 января.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженки создают новогодние игрушки своими руками.
Фото: Telegram / СПб-Главный
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все